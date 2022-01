Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, ha hablado sobre lo ocurrido en Vic, donde la comitiva del partido fue increpada al grito de "fuera fascistas de nuestras calles". Asegura que estos actos "son más comunes de lo que nos gustaría".

"Desde que en el año 2017 el proceso separatista fracasase, ya no es que no quieran vivir con el resto de españoles, es que da la sensación de que no quieren convivir con nosotros, que somos una parte sustancial de Cataluña", ha denunciado el político.

Considera que eso "es un pensamiento xenófobo" que está creciendo, por lo que pide "que nadie se relaje". "Es verdad que el riesgo a la independencia que llegó a atemorizar a parte importante de la sociedad española parece que ya no es tan flagrante, pero en términos de convivencia es probable que las cosas estén ahora peor". "La sociedad española no debe relajarse pensando que ha habido una distensión en Cataluña", ha advertido el 'popular'.