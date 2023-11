El actor Adrián Lastra ha hablado este domingo en La Roca sobre su profesión y cómo, según él, "no es oro todo lo que reluce". Preguntado por Nuria Roca lo que denunció sobre los casting, ha señalado que eso es cierto y está pasando: "Te piden el número de seguidores".

Ni a él ni a su compañero Alejandro Jato les ha pasado, según han explicado en en La Roca, donde han acudido este domingo para hablar de la serie 'Camilo Superstar' (Atresplayer). Jato dice que "igual no te lo dicen directamente, pero sí que pasa". Lastra, por su parte, añade que, "de hecho, hay un montón de anuncios" donde te piden el número de seguidores para optar a un papel.

Lastra asegura "que hay un montón de anuncios" que denuncian sus compañeros en los que les piden tener "más de 70.000 seguidores y no tener representante". "Es un mundo muy bonito, pero tienes que saber cómo ir" añade el actor, explicando que todo el mundo sabe que no es "un mundo fácil". "En el mundo de la actuación, no es oro todo lo que reluce".

"La gente no tiene esos trajes, coches, esa no es la realidad", habla sobre las galas y premios a los que acuden los actores. Asimismo, ha recordado las palabras de la actriz Candela Peña tras recibir un Goya, que en el discurso reseñó que lo "que quiere es trabajar".