La presentadora de La Roca, Nuria Roca, ha recordado este domingo cómo el actor Adrián Lastra "gana su primer sueldo haciendo una película y en 20 días se lo funde". El intérprete, que ha sido entrevistado en el programa junto a Alejandro Jato, lo ha reconocido: "¡Ahh! Eso sí. Es que soy un gilipollas", ha dicho entre risas.

Esto ocurrió cuando ganó su primer sueldo con la película 'Primos', que estuvo nominada a los Goya. "Me fui a Nueva York y dije 'yo tiro'", cuenta, y recuerda que su padre le llamó tres días antes de llegar a España para decirle que ya no le quedaba dinero. "Me dijo 'hay que pedir un préstamo porque no tienes para pagar la casa'", añade.

Estuvo esos días en Nueva York viendo los musicales que le gustaban. Ahora, dice, "tiene un poquito más de cabeza", pero asegura que no se "arrepiente en absoluto". "Las cosas no han ido mal, por suerte", agrega. "Yo estaba de acuerdo en que mi padre me diera una hostia", señala entre risas.

Lastra cuenta que tuvo un problema con el piso en Nueva York porque les timaron y ahí se fue una parte del sueldo. Pero después, estuvo con su pareja "durmiendo cinco noches, en agosto, temporada alta, en suites, en suites premium".