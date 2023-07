La eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar dejó unas imágenes que no dejaron en buen lugar a Josemaría Giménez. Al término del último partido de fase de grupos, el central del Atlético de Madrid empezó a increpar fuertemente al colegiado por las decisiones arbitrales y se pudo ver a un Giménez totalmente descontrolado.

El ex de Danubio ha estado con Belén Sánchez (Jugones) y ha hablado, por primera vez, sobre lo sucedido: "Yo tuve un episodio en el Mundial, que me dejó muy marcado, muy dolido, pero me di cuenta enseguida de que no era yo".

Giménez ha confesado que se arrepintió inmediatamente después en el vestuario y ha reconocido que fue un terrible error: "Llamé a la persona con la que pasó lo que pasó y le pedí disculpas apenas terminó el partido porqué me di cuenta de que no era yo".

El zaguero es consciente de la magnitud de lo sucedido. Además, ha explicado porque no ha hablado del tema hasta ahora: "Ese error que había cometido me hizo daño a mí, le hizo daño a mi familia, le hizo daño a mi país y después me sancionaron. Hablar antes de una sanción es como abrir el paraguas, yo no quería abrirlo".

Giménez asume la culpa y reconoce haber aprendido: "Quiero disculparme con la gente, con los niños... Eso no es un ejemplo de profesional, ni de persona. Sobre todo, quiero disculparme con mi país porque, al final, trajo consecuencias y las asumo".