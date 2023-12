Lo de la junta del Sevilla FC no tiene nombre. El expresidente José María del Nido llegó a insultar a su hijo, Del Nido Jr: "Eres un mierda". Y le llamó mentiroso. Unas palabras que no recordaba después de la junta: "Yo no recuerdo lo que he llamado y las cosas que son de casa no voy a entrar públicamente en ellas".

Pero a pesar de no querer hablar, le dejaba otro recado: "Mis seis hijos tienen el mismo derecho. Aunque algunos vista la actitudad del mayor, más derecho a disfrutar de ese patrimonio que yo he generado".

Más tenso aún fue el enfrentamiento entre Del Nido padre y Pepe Castro. Le acusó de ser "un dictador". Alzó la mano cuando se preguntó si "había alguna queja".

Una junta muy bronca, en la que los asistentes llegaron a gritar "cacicada". Del Nido se marchaba sin poder votar. Además, un accionista fue expulsado por la fuerza de la sala.