En la última entrega de 'Usted está aquí', dedicada a la política, Wyoming relata su versión ante David Trueba de lo que realmente ocurrió en el incidente entre Hermann Tertsch y una pareja en el Toni 2 y su implicación en los hechos, que según él mismo afirma, fue completamente inexistente.

"La historia es que Hermann Tertsch, estando borracho como una cuba está metiéndose con una señorita que va acompañada, la pareja le empuja, se da en una mesa... Todo esto son los 4:30 o las 5 de la mañana. Y eso se convierte en que el señor Tertsch, yendo solo a su casa a la 1 es atacado por unos sicarios que manda Zapatero", asegura el cómico, que vio, estupefacto, cómo un conocido personaje político, le implicaba en este asunto.

"Y ahora aparece Esperanza Aguirre en una rueda de prensa, diciendo que uno son los apaleados, pero otros señalan a quién hay que apalear, que era yo. Decía que en mi programa le habíamos señalado", relata, aún sorprendido por aquello Wyoming, para seguidamente, recordar cuáles fueron las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

El humorista, que en esos momentos estaba en su casa viendo la televisión, recibió entonces una gran cantidad de mensajes que le preguntaban sobre lo acontecido en el Toni 2. Todo porque en ciertos programas se había ilustrado la noticia con su fotografía. "Oye, tío, que le has pegado a Hermann Tertsch", aseguraban algunos de esos WhatsApps. "Yo me convertí, primero en el que le había dado de hostias personalmente, y más tarde en inductor".

Finalmente resultó que "el que le había pegado también era un hombre de ideología muy de derechas, también conocido. Que si llega a ser un hombre afiliado a un sindicato, para qué quieres más", comenta Wyoming. "Eso hubiera sido la prueba del ataque de la extrema izquierda marxista intransigente contra un pobre informador". Con lo que todo quedó en nada para el cómico.

El esclarecimiento de los hechos y el tiempo, pusieron todo en su sitio. "Pero sí, efectivamente. Esa ha sido una de las veces que me he visto en un lío, que dices '¿Y cómo sales de esto?'. Te lo comes. Para la legión de peña a la que se dirigen ellos, yo fui el inductor y punto. Y ahí queda para los restos en internet", dice Wyoming con resignación.

