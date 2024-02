Ana Pastor somete a las tres generaciones de famosos de Generación TOP a la prueba 'Mira quién canta', donde los equipos deben decir qué cuatro cantantes están interpretando las canciones que suenan en el plató. "Vamos con el equipo Guay que hemos visto a Sonsoles Ónega decir 'ay, por favor'", destaca la presentadora, que no da crédito cuando ve que la pantalla prácticamente vacía de Roberto Brasero, Sonsoles Ónega y Carolina Ferre.

Mientras Sonsoles Ónega se tapa la cabeza con las manos, Carolina Ferre afirma que se sabe todos los temazos, pero no el nombre de los cantantes: "Estaba cantando la canción y no me venía el nombre". Cuando el equipo Guay da sus explicaciones, el público del equipo Like les empieza a abuchear, lo que origina que Sonsoles Ónega se encare con ellos, protagonizando un divertido momento que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"Sois unos matones", destaca Sonsoles Ónega en el plató, donde Ana Pastor destaca que "se ha ido a encarar con el público muy cabreada".