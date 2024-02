Doble o mitad es la última prueba de Generación TOP y, como explica Ana Pastor, todo puede dar un vuelco. Y es que prueba puede hacer que todo cambie y el equipo que va peor puede ganar el concurso ya que si deciden jugar y aciertan ganarán el doble de puntos, pero si fallan perderán la mitad.

Los equipos deben decidir si afrontan el reto tras ver un vídeo, pero antes de conocer la pregunta de Ana Pastor. El vídeo tiene como protagonistas a los presentadores de Noticias de Antena 3, Matías Prats y Mónica Carrillo y en él hablan de las pesetas. Tras decidir jugar y conocer la pregunta, los equipos no dan crédito. "Hostia puta", se escucha decir muy sorprendidos al equipo Like mientras que en otro equipo alguien propone, directamente, "hacer como que hablan un rato" porque no tienen ni idea de la respuesta.

Finalmente, aunque ninguno estaba seguro de saber la respuesta, los Like logran acertarla mientras que los Guay y los Yeyé fallan. Lo que hace que se cumpla la frase inicial de Ana Pastor y todo de un vuelvo a última hora y el equpo que peor va, Like, remonte y duplique sus puntos. La Pija y la Quinqui y a Ger lo celebran por todo lo alto y explican a qué organización van a donar el dinero del premio. "El dinero va a una asociación LGTBI, lo necesitamos más que nunca", afirma Ger Sánchez en el vídeo.