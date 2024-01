En la última prueba de 'Generación TOP', 'Doble o mitad', Ana Pastor explica a los famosos concursantes que pueden perder hasta la mitad de los puntos. En la prueba, la presentadora les muestra un vídeo y tras verlo, los equipos deben decidir antes de saber la pregunta si juegan o no.

"Es la prueba definitiva para ver quién gana este concurso", explica Ana Pastor, que pide a Eduardo Casanova que no huya. "No huyo, Ana, pero yo no tengo deportividad", explica el actor, que hace reír al resto de los concursantes. Finalmente, los tres equipos deciden jugar sin saber todavía la pregunta. Eso sí, al conocerla Manu Tenorio no puede evitar mostrar su divertida indignación.

"¿Cuántas personas de las que bailan en ese vídeo van de verde?", pregunta la presentadora a los concursantes, que deben escribir el número en sus tablets en 20 segundos. "¿Tú te crees que eso es una pregunta?, ¿tú te crees que yo he venido aquí para que tú me hagas esa pregunta?", pregunta el cantante a Ana Pastor, y es que ninguno de los concursantes está seguro de su respuesta.