Arranca el segundo programa de Generación TOP, presentado por Ana Pastor y con unos invitados de excepción. Anabel Alonso llega dispuesta a dar caña, como no podía ser menos, compitiendo en el grupo de los 'Yeyés' junto a Pepe Viyuela y Luisa Martín. "Esto está ganado, yo no sé ni para qué vamos a concursar", se jacta la polifacética actriz.

Los integrantes del equipo 'Guay' llegan pisando fuerte, jaleando a su público y bailando como si fueran mucho más jóvenes, concretamente, de la generación 'Like'. Perreando comienza Luis Larrodera y junto a él se encuentran Berta Collado y Fran Perea, que puede con casi todo. "Mientras no me hagan sumar...", bromea el intérprete de la famosísima canción '1+1 son 7', banda sonora de una mítica serie española.

Precisamente, en el atril de al lado tiene al que fue su hermano en esta ficción, Víctor Elías, que no deja pasar la oportunidad para lanzarle una divertida pulla a su hoy contrincante. "Evidentemente, sé la diferencia de edad que hay y me quiero portar bien. Os recuerdo que cuando él iba al instituto en la serie, ya no iba al instituto en la vida real".

Ana Pastor no duda en sumarse al pique. "Ha intentado cambiarse varias veces de generación", confirma. Junto a Víctor Elías se encuentran Cristinini y Omar Banana.