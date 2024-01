Ana Pastor advierte a los famosos concursantes de 'Generación TOP' que en la prueba 'No te fíes que es peor', cada fallo resta 300 puntos a los famosos, lo que hace que en el plató los equipos saquen su lado más competitivo. El equipo 'Like', formado por Eduardo Casanova, Paula Púa y Mario Marzo, elige el tema 'lluvia', cuya pregunta está relacionada con un famoso concurso de televisión: 'Lluvia de estrellas'.

Pero, ¿quién fue el primer presentador del programa? Carlos Lozano, Juan y Medio, Bertín Osborne o Pedro Duque. "¡Ese es el astronauta!", destaca Eduardo Casanova, que descarta rápìdamente al exministro de Ciencia. Aunque el equipo 'Like' marca la opción 'c', siguen sin estar muy convencidos. Y es que no tienen claro si Bertín Osborne fue el primer o segundo presentador del mítico programa. "A lo mejor Bertín fue el primero, que Bertín es muy viejo", afirma Eduardo Casanova en el plató.

"Ojalá que sea Pedro Duque, mejor que Bertín Osborne", bromea el actor con su equipo. ¿Habrán acertado? ¡Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia!