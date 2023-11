Emilio Doménech charla con Antonio Pazos, director del Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando, en la Base Naval de Rota, en Cádiz, para saber cuál es la labor de la Armada exactamente en caso de tsunami. "Tenemos una red de banda ancha de sismómetros desplegadas por el sur de España y el norte de África que se integra con la red nacional, por supuesto, compartiendo información en tiempo real", destaca Pazos, que afirma que está "todo lo preparados que se puede estar".

Es decir, que ante un tsunami "la base estaría amenazada". Pero, ¿cuál debe ser el plan de actuación?, ¿qué hacer, por ejemplo, con los barcos? Pazos afirma que los barcos de la base "podrían ser un problema" para la población en caso de un tsunami en el lugar: "El nivel del mar sube y el barco, si sube lo suficiente, puede pasar y seguir flotando hasta quedar encallado y cuando se retira el mar, quedar en medio de tierra".

Pero, ¿cómo se preparan para eso? "En principio, hay unas reglas de juego más o menos claras", asegura el experto, que afirma que "si hay un barco que está saliendo, o que justo va a entrar, lógicamente la actuación es clara, salir a toda máquina y dirigirse a aguas profundas". Además, a nivel personal, "cuando suene la alerta, que la gente vaya hacia donde tiene que ir, que, evidentemente, en este caso, sería ir hacia la zona más alta de la base".

Por último, el periodista realiza una pregunta a Pazos: "He escuchado por parte de científicos y expertos que no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo, ¿es tu valoración también?". "Totalmente. Hay un dicho que no es mío, pero yo me lo apropio, que es que donde ha habido un terremoto seguro que habrá otro y donde no ha habido puede haberlo.", afirma rotundo Pazos.