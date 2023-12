Emilio Doménech charla con Anna Yuste, una joven que descubrió que estaba afectada por una superbacteria al ver que a los 18 años "los medicamentos empezaban a no reaccionar". "Cuando empezó a ser más fuerte, tuve un empeoramiento muy rápido me costaba caminar, no tenía oxígeno y disminuía de peso rápido", explica la joven sobre los síntomas que comenzó a sufrir.

"Hay un momento en el que me dicen que se seguirá el tratamiento que llevaba y había que esperar a que funcionase", detalla Yuste, que desvela lo que pensó: "Yo pensaba, 'lo poco que me quedaba de vida, había que aprovecharla', pensaba que no llegaría al año". Sin embargo, hubo un punto de inflexión que lo cambió todo. "Vimos un caso en Inglaterra que se había hecho un tratamiento con virus modificados, virus que están en el ambiente y se comen a las bacterias", explica la joven, que, a raíz de eso lo habló con su equipo médico, quien ya conocía el caso. Entonces, si lo tenían en cuenta, ¿por qué no lo habían considerado antes?".

"Es algo muy nuevo que no se había hecho nunca en España, me dijeron que era ciencia ficción", explica Yuste, que destaca que gracias a su doctora, "que investigó mucho" contactaron con la universidad de la investigación y les mandaron su muestra: "Vieron que había un cóctel fagos que podían servirme". "Tuve mucha suerte porque tardaron un año o año y medio en encontrarlo pero en medio me tuvieron que hacer un trasplante", explica Yuste, que afirma que "lo bueno" es "que al cambiar los dos pulmones" y una parte de la bacteria ya no está. "pero hay una parte latente que sigue ahí". Además, la joven manda un mensaje a las personas afectadas por las superbacterias como a ella. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.