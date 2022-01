Juan del Val ha reflexionado sobre su popularidad con Alberto Chicote en Fuera del mapa. El chef ha querido saber cómo lleva que algunas personas le conozcan por ser el marido de Nuria Roca. Un hecho que, a su juicio, es "motivo de orgullo": "A mí siempre me ha parecido fantástico".

"Ahí no hay nada que tenga que ver con algo que sea un desprecio a alguien", ha asegurado el periodista, que ha relatado que la fama no le genera "ningún tipo de problema": "No vivo incómodo, la gente es muy respetuosa". Puedes escuchar su reflexión en el vídeo principal de esta noticia.