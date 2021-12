Después de nueve años, Mamen Mendizábal dejaba este año Más Vale Tarde, el programa que presentaba todas las tardes de lunes a viernes en laSexta. "Allí decimos que es una trituradora de carne porque los programas tan largos son como una fe de vida, le dedicas todo tu tiempo", le explica a Alberto Chicote.

La periodista desvela en este vídeo cómo sentía que necesitaba cambiar y asegura haberse "liberado completamente de la disciplina que tiene dar la cara en pantalla": "Desde que dejé el programa no me he maquillado ni un día, hoy ha sido el primero", confiesa.

Además, durante su ruta en Picos de Europa, Mamen Mendizábal también aseguraba que "las mujeres seguimos marcadas por la imagen", aunque ella apuesta firmemente por "aceptarnos como somos".