Alberto Chicote quiere saber si Roberto Leal habla con frecuencia con su madre: "Lo intento", asegura.

El hecho de tener un programa diario le quita mucho tiempo y Chicote no quiere pasar la oportunidad de hablar con Mercedes antes de que acaben su paseo por la Senda Real de Segovia.

"Estoy dando una vueltecita por el campo con Alberto", le saluda Roberto Leal en una videollamada.

Chicote quiere saber si el presentador tiene algún defecto ya que "todo el mundo quiere que su yerno sea Roberto Leal". Mercedes, su madre, tara en encontrarlo, aunque acaba coincidiendo con su hijo en el defecto que más le caracteriza en este vídeo.

Además, asegura no perderse ni un día Pasapalabra: "Si no, no le veo".