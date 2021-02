"No tengáis miedo, no odiéis, la vida son cuatro días, y tres pasaron ya. No estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor": es uno de los mensajes que Pau Donés dejó en 'Eso que tú me das', el documental que pudo grabar con Jordi Évole unos días antes de que el cáncer que padecía desde hacía cinco años acabara con su vida.

Un fragmento en el que el artista hace una oda a la vida: "Querámonos, y si hay algo que no te interesa, déjalo de lado. No nos odiemos, porque el odio no conduce a ninguna parte, no sirve de nada".

Según ha explicado Évole en Más Vale Tarde, ese mensaje es la respuesta del artista cuando el periodista le pregunta "qué le diría a los haters de Jarabe de Palo".

"Me dice '¿hater?, ¿qué es hater? Le digo: 'los que odian, los que están en las redes sociales siempre quejándose'", ha explicado Évole, que ha asegurado que fue entonces cuando el vocalista de Jarabe de Palo quiso dejar un legado contra el odio.

LaSexta emite el próximo 21 de febrero a las 21:25 horas ‘Eso que tú me das’, el documental que nace de la última charla que tuvo Pau Donés con el periodista Jordi Évole. La vida, la muerte, su enfermedad… el cantante de Jarabe de Palo se muestra honesto y optimista en una profunda última entrevista que realizó 15 días antes de morir y que ha sido un éxito histórico en cines. Además, ya está disponible en Atresplayer Premium.