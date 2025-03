Un relojero desvela a Equipo de Investigación los secretos para diferenciar un reloj de lujo original de una imitación

En el mundo de las falsificaciones de relojes de lujo, algunas imitan con tal precisión que incluso los tasadores más experimentados deben recurrir a relojeros expertos para evitar ser engañados.

El Equipo de Investigación acompaña a Isabela Seijo, una tasadora de relojes de lujo, quien se dirige a José María Galisteo, un especialista en reparación de relojes de alta gama, para autenticar un Rolex sospechoso. Galisteo revela que recibe a muchos clientes con falsificaciones, algunas incluso vendidas en la caja original del reloj.

Ante las cámaras, el experto analiza el Rolex y lo compara con uno auténtico. Lo primero que comenta es que la tapa para abrir la copia estaba inusualmente floja, algo que no ocurre con los relojes originales. Al abrir ambas piezas, el relojero confirma que el mecanismo interno de la falsificación no tiene nada que ver con el original.

El especialista señala que, aunque la pieza que le trajeron es claramente una copia, lo que realmente le preocupa son las falsificaciones de alta calidad. Para ilustrar su punto, muestra un Patek Philippe valorado en 150.000 euros y un clon "casi idéntico al original", que se vendía por 42.000 euros.

"Las medidas exteriores, las cadenas, las terminaciones y la calidad de los aceros suelen ser de alta gama y muy parecidas a las del original", advierte, aunque añade que "lo que realmente marca la diferencia es el volante, una pieza única, cuya fabricación costaría lo mismo que dos clones".

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de junio de 2023.