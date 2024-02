Equipo de Investigación entrevista a un antiguo discípulo de José Manuel Cánovas, el falso lama de Murcia. "Este señor empezó a darnos clases de yoga. Alquilábamos locales, peñas, huertanas, colegios.. para poder hacer yoga", explica a los reporteros del programa.

Según su testimonio, el autoproclamado lama que se hacía llamar entre sus seguidores 'Trascendencia Total', les contó que había pasado diez años en la India. "No tenía nada. No tenía ni donde irse a vivir, ni dinero, ni nada, y nosotros le regalamos un trozo de terreno para que se hiciera una casa", explica.

Sin embargo, "de repente" cambió su situación económica: "Tiene dinero y no sabemos de dónde, compró una casa cueva que es donde la tiene ahora, el Tolle". Ubicó el centro a escasos metros de Abanilla, su pueblo natal, en una pedanía con apenas 47 vecinos. "Yo de esa gente no quiero saber nada", expresa un vecino a los reporteros del programa. "Estamos nosotros en verano sentados ahí en la calle y no saludan. Van con un rosario en la mano de bolas gordas...", afirma.