Deshacerse de los escombros que generan las reformas conlleva un coste y algunas personas optan por hacerlo de forma ilegal para ahorrarse ese gasto. Equipo de Investigación pilla 'in fraganti' a un hombre tirando escombros en un cubo de basura, ante lo que este admite su conducta: "Sí, me pillaron, me pillaron, pero, ¿qué hago yo?", confiesa.

"No lo debería hacer, pero lo hice", reconoce el hombre, que admite asimismo que sabe que esto no está permitido y que hay una multa. Puedes ver su reacción en el vídeo que ilustra estas líneas.