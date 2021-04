El 8 de abril de 2017, una semana después de que Igor el Ruso asesinara al dueño de un bar en Ferrara, Italia, un policía provincial y su compañero de patrulla se cruzaron en su camino. "Me disparan sucesivamente cuatro veces; el primero, en el brazo, que me llega al húmero; el segundo me llega hasta la espalda y me rompe dos vértebras; mientras me agarro, me dispara en la espalda y mientras estoy cayendo me dispara por cuarta vez por encima del trasero, me perfora el colon, el intestino, y la bala me llega al pulmón", relata Marco Ravaglia, policía víctima del delincuente serbio.

En ese momento, su compañero le gritó al criminal serbio que había disparado a un agente de la Policía Provincial, tras lo que Ravaglia escuchó un disparo. "Yo estoy en el suelo, no siento nada, me falta la respiración. Veo que viene hacia mí, por lo que cierro los ojos y aguanto la respiración, decido hacerme el muerto", recuerda el agente, quien consiguió sobrevivir al ataque, mientras Igor el Ruso mató a su compañero. En este vídeo, el duro testimonio del policía víctima del peligroso delincuente.