Cerca un millón de personas en España han sustituido el tabaco por los cigarrillos electrónicos. Es un auténtico boom en Europa. No mancha, no huele mal y se carga en 30 minutos, pero no sabemos qué contiene. Por ello, indagamos en el consumo de los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Ya hay 560 establecimientos que venden cigarrillos electrónicos en España y su facturación supera los 88 millones de euros al año.

Tras vapear durante tres años, la mujer que aparece en el vídeo ingresó en el hospital con una lesión pulmonar aguda. Pero no es la única. Familiares de menores consumidores suben a las redes sociales impactantes imágenes como las que aparecen en el vídeo para concienciar. En menos de cinco meses, más de 2.000 personas son hospitalizadas. De ellas, 39 han fallecido.

Equipo de Investigación habla con uno de los abogados que encabeza lo que denominan ya como 'epidemia'. "La mayoría de los hospitalizados usaban cigarrillos electrónicos con líquidos de marihuana y cannabis. Pero entre un 10 y un 15% solo inhalaban nicotina", afirma Matthew L. Myers.

"Ahora sabemos que en 2016, las autoridades sanitarias recomendaron prohibir todas las cápsulas de sabores. Desafortunadamente, la decisión de la Casa Blanca fue desautorizar a las autoridades sanitarias. Sabemos que el Gobierno recibió fortísimas presiones por parte de la industria del cigarrillo electrónico para evitar cualquier regulación. El hecho de que la Casa Blanca desoyese a la comunidad científica en secreto y a puerta cerrada es una de las causas de la crisis actual", denuncia el presidente de la Campaña 'Infancia sin tabaco'.