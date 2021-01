Natalia Prego, médico de familia y fundadora de la asociación 'Médicos por la verdad', busca aliados fuera de España hasta llegar a expandirse por Europa y en 11 países de Latinoamérica y el Caribe.

Pero, ¿cómo consigue la fundadora de Médicos por la Verdad España costear su actividad? Lo hace facilitando su número de cuenta para donaciones y, además, crea, una página donde recaudar más fondos con la que consigue más de 4.000 euros. Hasta el momento, 'Médicos por la verdad' no está registrada como asociación, pero hemos descubierto que Natalia Prego está intentado patentar la marca.

Logramos contactar con ella, quien lanza un mensaje: "Hagan examen de conciencia respecto a su trabajo como periodistas, de verdad se lo pido".

Asimismo, asegura que no tienen apoyo "político, de ninguna televisión, de nadie". Y en lo referente a los muertos durante la pandemia, la médico de familia declara: "Probablemente a final de año no haya muchísimas más muertes que otros años; son datos del instituto Carlos III, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas".