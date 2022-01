Una exclienta de la conocida vidente Pepita Vilallonga, que ha hablado con Equipo de Investigación, ha calificado a la supuesta vidente como "una estafadora". "Es una persona que no merece estar suelta por la vida", ha expresado, tras lo que ha contado por qué acudió a Vilallonga.

"Acudí porque mi pareja de ocho años se marchó de casa sin decirme por qué. Me dijo que había una persona que le había hecho brujería negra, y que tenía mucha fuerza, por lo que tenía que hacer un ritual con sangre que costaba 30.000 euros. Yo me quería morir", ha recordado la exclienta, quien después de negarse a pagar esa cantidad, no paró de recibir mensajes de la vidente en los que insistía en que pagase, e incluso se ofrecieron a acompañarla "al banco para pedir un préstamo".