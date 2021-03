Casi un millón de personas siguen el día a día en Andorra de Corbacho, un youtuber madrileño que gana entre 10.000€ y 40.000€ al mes. Corbacho cuenta que lleva más de dos años viviendo en Andorra y cuenta el motivo: "Con una presión fiscal tan alta (en España) es imposible avanzar.

El joven relata que los primeros meses fueron "complicados" y que incluso entró "en depresión". Sin embargo, decidió quedarse y ahora dice que tiene a casi todos sus amigos y a su pareja allí. Además, presume de ser "la primera persona que metió un coche dorado" en el país, un Porsche Panamera con matrícula personalizada. "Nuevo vale 240.000 euros y de segunda mano depende de si pillas una buena oferta 70 más o menos", indica.

Asimismo, el youtuber madrileño defiende que no se considera "insolidario" por haberse ido a Andorra. "Si todos hiciésemos los mismo, ¿qué tendría que hacer España para que volviese la gente y que volviese todo el dinero que se está yendo al país? Igual deberían hacer de la gestión de ese dinero hacerlo de una manera distinta y, de esta manera, no habría tanta presión fiscal, con lo cual todo el mundo que se está yendo o no se iría, o volvería", defiende, a lo añade que "si estuviese en España, estaría pagando unos 30.000 de impuestos", mientras que en Andorra paga 3.000.