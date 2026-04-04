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Las monjas de Belorado admiten que impiden a una religiosa abandonar el convento pese a la petición de su sobrina

"Ha tomado ciertas decisiones que hemos considerado que no eran apropiadas para el bienestar de la hermana. Lo sentimos, primero está la hermana", señaló una de las religiosas.

Las monjas de Belorado admiten que impiden a una religiosa abandonar el convento pese a la petición de su sobrina

En 2025, las monjas de Belorado no escondieron su risa cuando Equipo de Investigación preguntó por sor Pureza y por el deseo de su sobrina de sacar a su tía del convento. En ese sentido, reconocieron que la mujer tenía "toda la razón del mundo" cuando afirmaba que no podía comunicarse con ella.

Sobre la imposibilidad de sacarla de allí, señalaron: "Ha tomado ciertas decisiones que hemos considerado que no eran apropiadas para el bienestar de la hermana. Lo sentimos, primero está la hermana". "No respetaba que nosotras hubiéramos decidido que su tía era parte de nuestra comunidad", respondieron las religiosas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2025 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en Antresplayer.

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