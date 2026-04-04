Una monja de Belorado se pronuncia sobre su relación con el sacerdote José Ceacero: "No congeniamos"

Sor Myryam, una de las monjas de clausura de Belorado, interviene en un vídeo de Equipo de Investigación para hablar sobre el controvertido mensaje enviado por el sacerdote José Ceacero, a quien las religiosas invitaron a abandonar el convento hace un tiempo.

Sor Myryam, una de las monjas de clausura del convento de Belorado, apareció en este reportaje emitido en Equipo de Investigación en el que se recuerdaba el mensaje que José Ceacero —el sacerdote al que en su momento pidieron que abandonara el convento— dejó para las religiosas tras dirigirse a ellas.

"¿Que nos ha dejado un mensaje? Pues lo recogemos...pero yo no voy a responder, no entra dentro de lo previsto. Ellos saben en conciencia por qué tuvieron que irse y nosotras también. Y ya está", afirmó la monja de forma tajante.

Asimismo, sor Myryam señaló que pidieron a Ceacero que se marchara "porque no compartíamos su manera de ver las cosas". "No sé, no encajábamos. Ellos tienen otra forma de entender la vida y las situaciones", concluyó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2025 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en Antresplayer.

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