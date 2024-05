Sin una discográfica detrás, Saiko, un joven compositor y productor granadino de 22 años se convierte en el segundo artista con más temas en el trono del Top Spotify España. Para un concierto en el WiZink Center consigue vender 13.800 entradas en 24 horas. Su mánager, que solo tiene 27 años, ha conseguido alzar a Saiko sin el apoyo de la industria musical. En plena gira, atiende a Equipo de Investigación. Se hace llamar 'Mano de Oro'.

El mánager explica que decidieron no firmar con ninguna discográfica y, en su lugar, ser independientes, para "tener el control" de sus decisiones. "Al final, tenemos muy claro el camino a seguir, no dependemos de nadie y actuamos como queremos", expresa 'Mano de Oro', quien reconoce que el trabajo sin una industria detrás es "mucho más complicado, porque hay que asumir la carga financiera". "Invertimos todo el dinero y toda la carga de trabajo. No hay ningún equipo en el que delegar, por lo que te tienes que encargar de todo", destaca.

En lo referente a la estrategia que han llevado a cabo para alcanzar el éxito, el mánager de Saiko relata que "en 2022" lo que hicieron fue "sacar 30 canciones" y hacer "unos 90 conciertos". "La estrategia era que nos vieran en todos lados, porque también el show de Saiko es algo muy bueno", defiende 'Mano de Oro', quien añade que entre 2023 y 2024 llevan "110 conciertos". "Y si todo todo sale según lo previsto, acabaremos 2024 con 150 conciertos en dos años". Saiko, que dos años antes era un total desconocido, tiene hoy un caché que alcanza los 250.000 euros.