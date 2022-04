Investigamos a las personas que están detrás de las amenazas a la coreógrafa Miryam Benedited y descubrimos que todos esconden bien su rastro detrás de nombres falsos. Sin embargo, el error de uno de los 'haters' nos permite tirar de hilo hasta esclarecer su identidad. La investigación nos lleva a una localidad de Alicante, donde finalmente localizamos al 'hater', quien accede a a hablar con Equipo de Investigación.

En lo referencia al odio que destila tras un perfil falso, el hombre afirma que puede deberse a que sea "misántropo". "Ver que los demás pueden hacer una vida y yo no... ver que yo desde los seis años no he tenido nunca estabilidad y ver que los demás son felices me da una impotencia increíble", justifica el 'hater', a lo que añade que habla en plural en sus mensajes para que parezca que se trata de "un grupo y no una persona sola" la que lanza las amenazas.