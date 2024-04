Enrique López, agente de seguros, ha sido uno de los cientos de personas que han sido ciber estafados. En su caso, fue cuando una persona se hizo pasar por un agente de su banco y ha explicado a Equipo de Investigación cómo se produjo todo.

"Me avisa de que un dispositivo no autorizado ha iniciado sesión y te sale el enlace. Seguí trabajando y entonces me llama un supuesto agente del banco. Los datos son correctos y dice que me están suplantando el móvil y ahí entro en su juego. Me insiste que se está sacando dinero de mi cuenta en un cajero y que están generando unos códigos que me están llegando al móvil. Dice 'me tienes que dar ese código para evitar que te quiten el dinero'", asegura.

Finalmente, los estafadores le roban 1.300 euros. Eso pese a la formación en ciber seguridad de Enrique: "Trabajo en una empresa de seguros y estamos muy formados en ciber seguridad y todo tipo de ataques informáticos. Más que perder el dinero me dolió la sensación de engaño y de robo. A mí me robaron. No me pusieron a punta de pistola pero me robaron".