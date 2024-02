Equipo de Investigación entrevista a un hombre que ha tomado una difícil decisión: denunciar públicamente al que ha sido su maestro, José Manuel Cánovas, el falso lama de Murcia. "Me han timado, me han engañado y me ha estafado", lamenta ante las cámaras del programa, en el que advierte de su modus operandi: "Mientras él te está señalando el camino con una mano, la otra la está metiendo en el bolsillo. Eso es una secta".

Durante casi 15 años ha vivido bajo las estrictas normas de 'Trascendencia Total'. "Prácticamente todos los que empezamos con él, todos nos divorciamos, incluido él", asegura el antiguo discípulo. Como puede observarse en el vídeo superior, una denuncia anónima llegada al buzón de sectas de la Policía Nacional desencadenó una investigación en la que han salido a la luz las prácticas del murciano.

"Se estaba dedicando a realizar diferentes prácticas que posiblemente pudieran tener un carácter delictivo, a la par que se estaban utilizando sustancias peligrosas para la salud y mercurio, que era lo que más nos llamó la atención, el uso del mercurio. Nunca lo habíamos visto antes", explica un policía.