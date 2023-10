Una exvoluntaria de REMAR desveló en 2020 a Equipo de Investigación las cuentas de la organización religiosa. Era la responsable de la administración de cinco de los centenares de locales que la ONG tiene repartidos por todo el territorio nacional y, a diferencia de los 'voluntarios' de la organización, ella era de las pocas personas que sí cobraba por el trabajo.

"Allí hacía las tareas de facturación, por eso me enteré de las cifras que manejaban. Les entraba entre 20.000, 50.000... eso solo con las cuatro o cinco tiendas que yo veía. Pero no me quiero imaginar con todas las tiendas que tienen", aseguraba.

Además, afirma que realizaban algunas tareas ilegales, como vender la ropa donada por una conocida marca que decidió rescindir la colaboración tras la emisión del programa. "Me hacían cortar las etiquetas de Mango. Llegaban camiones de ropa de Mango y teníamos que cortarles las etiquetas para luego venderlas en sus tiendas. Era ropa donada... llegaban unos dos o tres camiones grandes al día y generalmente la ropa muy buena se la agarraban los responsables", explicó. Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.