Conseguimos que un extrabajador de un call center que busca captar inversores para una supuesta plataforma de inversión accede a ser entrevistado. Se trata de un treintañero que trabaja durante tres años la plataforma de falsas inversiones investigada por la Audiencia Nacional. El hombre cuenta el motivo por el que ahora habla: "Soy consciente de que al menos una persona se ha suicidado después de perderlo todo; porque esa persona hipotecó su casa, su mujer lo dejó y abandonó con sus hijos, y esta persona no pudo más y se suicidó", relata.

El extrabajador de la plataforma de falsas inversiones indica que encontró el empleo a través de una oferta en la que se buscaba "a personas sin experiencia para trabajar en el mercado financiero". "Me dijeron que cobraría en torno a 1.200 euros por 38 horas y media, aunque me dijeron que las comisiones eran muy buenas, y que había gente que llegaba a cobrar hasta 10.000 euros mensuales", subraya el hombre quien reconoce, además, que no invertían el dinero de los clientes "en nada". "La plataforma era una simulación del mercado financiero", añade.