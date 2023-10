Localizamos a la supuesta novia del padre Fran. Sin embargo, al hablar con ella, la mujer niega que tuvieran una relación sentimental. "Yo he ido como una amiga cualquiera y se ha inflado de una manera que no es así. De verdad que no es así", asegura la mujer, quien dice que el trato con el cura era "amable". "Lo que pasa es que esto es un pueblo pequeño y la gente habla y ya está, pero ha tenido un montón de amigas más". afirma.

Así, la supuesta novia critica que "al final, han hablado lo que han querido hablar". "Muchas veces el cuerpo explota y (dicen) que estaba con una depresión porque él se había ido, pero de eso nada. Yo te digo a ti que es mentira", expresa la mujer, quien dice que desde que el hombre se fue, no ha vuelta a hablar con él.