El dueño del restaurante de Pedraza denunciado por cobrar el agua del grifo: "Es una forma de disuadir a la gente que la pida"

Desde julio de 2022, la ley obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer gratuitamente agua no envasada a los clientes. Sin embargo, algunos restaurantes siguen resistiéndose a cumplir la norma. Así lo denunciaban numerosos consumidores a través de internet: "Cobran un vaso de agua del grifo a 4,50 euros".

Ante las quejas, la Junta de Castilla y León inspeccionó un restaurante en Pedraza, Segovia, señalado por supuestamente incumplir esta obligación. Equipo de Investigación se desplazó hasta allí para conocer de primera mano lo ocurrido.

"Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. Esta medida le ha supuesto muchísimas críticas", apuntaba la redactora del programa al propietario del local.

El dueño del restaurante admitía que figuraba en la carta, aunque asegura que nunca llegaron a cobrar por ella. "Hablar sin saber es muy fácil. Lo pusimos como forma de disuadir a la gente de que la pidiera", reconocía.

Además, desaconsejaba el consumo del agua del grifo en la zona: "Yo vivo aquí y no la bebo. Hay gente que sí, pero a mí no me sienta bien".

Tras la queja, el restaurante fue sometido a una inspección. "Desde Turismo me dijeron que lo quitara de la carta, y lo quité", zanjaba el empresario.

Lo que figura en su carta en el momento de la entrevista es "agua km 0, filtrada y embotellada en casa". El propietario detalla: "Está microfiltrada. Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

