Ray Cazorla, el falso asesor de Obama, consigue organizar por primera vez unos premios en Nueva York. Diseña una cumbre internacional con entrega de galardones a la que acuden personajes públicos, como Bisbal o Diana Navarro. "Fue Kathleen Kennedy, Rosario Marín (una de las primeras mujeres tesoreras de EEUU)...", señala María Jesús Mariño, asistente al NY Summit Awards 2018.

Por su parte, Ido Boscolo, asistente al NY Summit Awards 2018, denuncia ante Equipo de Investigación que perdió los "215.000 euros" que puso en una operación con Cazorla. "No expusimos el proyecto, dimos un minuto de gloria a Ray gracias al proyecto y no tuvimos una reunión con absolutamente ningún inversor. No lo quieres porque sientes que ha sido muy tonto, pero ya te empieza a caer la ficha de que esto es un timo", expresa María Jesús Mariño.