En 1999, poco más de una década después de su conversión, Miguel Díez, el líder de REMAR, inscribe oficialmente su iglesia, Cuerpo de Cristo. Según explicó a Equipo de Investigación el catedrático de Derecho Eclesiástico José Antonio Rodríguez, para ello no se necesita ningún requisito especial.

No obstante, tiene privilegios: poder contraer matrimonios y, por ejemplo, no tener que pagar ningún impuesto. Cuando la registró, Miguel Díez expuso que la iglesia Cuerpo de Cristo le otorgaba plenos derechos de sus bienes al líder, Miguel Díez, que controlaba esta iglesia junto a su mujer. "Ella es muy astuta, sabe que el que tiene que aparecer como el que lleva los pantalones es él", explicó una exinterna de REMAR a Equipo de Investigación.

"La mujer tiene dentro de sí eso de querer dominar, todas. Yo he tenido una madre dominante y a mí no me domina ninguna hembra, porque eso es lo peor que le puede pasar a un hombre. La mujer es sierva del varón", expuso en una conferencia Díez.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.