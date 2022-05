Un infiltrado en la familia de 'El Cuco' grabó hasta 600 horas de declaraciones, entre las que se incluyen una indignante conversación entre la madre de 'El Cuco' y el padrastro de este: "Al 'papaíto' de la Marta, ese cuando ya pase todo y ya salga lo que sea y ya se enfríe el tema, un atraco en la calle; le estampo con un palo en la cabeza y anda en un carro... Qué mala suerte ha tenido ese hombre, primero le matan a la hija y después le atracan...". En ese momento, se escucha a Rosalía, la madre de 'El Cuco', responder: "No, yo a la que dejaba yo en un carro es a la madre porque tiene más guasa aún que el padre".

Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo reacciona a estos audios ante Equipo de Investigación. "Da asco. No hay otra palabra que pueda definir esto. Es asqueante, que tú sabes que hay una familia que tiene ese dolor tan grande, una niña a la que matan y han tirado como una basura y tú estás pensando que en cuanto todo esto pase lo que hay que hacer es dar una paliza al abuelo, a los padres... imagínate la moral que pueden tener estas personas... ninguna", expresa la mujer, quien dice que "no tiene miedo a nada", y que lo único que quiere saber es qué pasó con su hija. "Yo siempre he dicho que lo peor que le ha pasado a 'El Cuco' es tener a 'La Cuca' de madre, porque no le ha aconsejado bien", manifiesta.