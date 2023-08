Equipo de Investigación estrenó en 2022 el reportaje titulado 'Las mentiras del Cuco'. En este trabajo se incluyen grabaciones hechas por una persona que se infiltró entre los familiares de 'El Cuco'.

El hombre infiltrado, que se hizo inseparable de la familia, también concede una entrevista al programa. Consiguió recopilar más de 600 horas de grabaciones durante más de dos años con el propósito de conseguir más información que pudiera ayudar a localizar el cuerpo de Marta del Castillo.

En la entrevista con Equipo de Investigación mostró testimonios de 'El Cuco' que consiguió grabar sin que éste se percatara. Concretamente, sobre la noche de la desaparición de Marta del Castillo confesó lo siguiente, como puedes ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.

"Me voy para la casa del Miguel -Carcaño- y me encuentro todo el 'pescao'. Allí me encuentro al hermano, a Miguel y alguien más que no vi yo quién era", reveló el entonces menor de edad. "Cuando vi el percal a mí me amenazó el hermano de éste, que o les ayudaba o que me quitaba del medio", aseguró.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022.