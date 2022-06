Equipo de Investigación habla con Arturo de Onís, un cazador que es propietario de una de las 40 agencias especializadas que compiten en España. Decidió crear su propia agencia, después de hacer más de 400 safaris por todo el mundo. "Yo soy un apasionado de la caza. Empecé a cazar con 13 años, tengo 71 y no he parado, y esto es parte de lo que he cazado", afirma mientras muestra a Equipo de Investigación algunos de sus "trofeos", al tiempo que confiesa que ha cazado "de todo, como osos, lobos, jabalís, búfalos o elefantes".

A la pregunta de qué siente cuando caza un animal, De Onís responde que "es algo muy difícil de explicar". "El hombre era cazador y es un instinto. Yo, desde pequeño, tenía la manía de coger todos los bichos, las lagartijas o lo que fuese y capturarlos. Eso es un enfrentamiento contra el animal", expresa, a lo que añade: "El momento del tiro es lo menos importante, luego viene el proceso de que traes tu trofeo, lo pones en casa y te gusta recordar, son momentos para un cazador muy importantes en su vida".