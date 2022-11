Si hay un lugar donde podemos ver la magnitud de las devoluciones que se hacen en España es en el centro logístico de Amazon de San Fernando de Henares, de 75.000 metros cuadrados, donde el trasiego de camiones es incesante. El tráfico no cesa las 24 horas del día. Hablamos con un transportista, quien asegura que saben que llevan "mercancía", pero desconocen "su contenido por política de la empresa".

Otro transportista accede a hablar, aunque prefiere hacerlo por WhatsApp. "Si Amazon me pilla diciendo esto, no me volvería a dejar entrar...", comienza su mensaje, tras lo que cuenta que él lleva unas "300 o 400 cajas de devoluciones diarias". "Imagínate a nivel nacional", expresa el transportista, que subraya que él no puede ver los productos que se devuelven.