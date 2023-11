Jalis de la Serna y el equipo de Enviado Especial viajan hasta la India para hablarnos de un problema que afecta a todo el planeta, pero que tiene especial incidencia en este país, el más poblado del mundo. "Aquí nacen 58 personas por minuto. 86.000 cada día", informa el periodista. "Desde que llegamos al mundo, las bacterias forman parte de nuestra vida. Son los organismos más abundantes del planeta y están en todas partes", reflexiona.

El farmacéutico indio, Chetan Firke, da la bienvenida a Jalis entre el bullicio de la abarrotada plaza. "Hay muchas personas aquí. 30 millones solamente en Delhi. Nosotros somos el país con mucha más población: 1400 millones", le cuenta al notar su sensación de asfixia. "India es la quinta economía del mundo. Muchas empresas importantes tienen sucursales aquí. Especialmente industrias farmacéuticas, biotecnológicas y químicas. Por eso podemos exportar medicinas a todo el mundo".

Es por este motivo que han viajado hasta aquí. Y es que, tal y como apunta el conductor del documental, "lo que ocurre aquí al final tiene repercusión en todo el mundo". Otro español se suma a este viaje por la capital mundial de la industria farmacéutica. Él es Bruno González-Zorn, jefe de la unidad de resistencia antimicrobiana de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la OMS. El recibimiento no puede ser más impactante, y eso que solo se han dado la mano.

"Mira, un gesto como este puede dar lugar a la transmisión de microorganismos contra los que no podemos luchar hoy día", le advierte en cuanto se ven. "Estamos hablando de bacterias y de la resistencia a los antibióticos", explica. Un problema que aún no tiene la suficiente atención entre la población civil y los gobiernos. No la que merece. Las infecciones causadas por superbacterias son ya la tercera causa de muerte en el mundo.

"Ten en cuenta que la forma de vida, y tal y como se ha desarrollado la humanidad, ha dado lugar a que la medicina moderna esté amenazada. Los animales vuelan. Nosotros mismos dentro de pocos días volveremos a España y 1 de cada 3 personas que vienen a la India se vuelven a sus casas con uno de estos microorganismos", detalla. "Entonces uno de nosotros podemos volver con uno de estos microorganismos", quiere saber Jalis de la Serna. "Casi seguro", responde tajante.

Así es la llamada "pandemia silenciosa" a la que hoy damos voz en Enviado Especial.