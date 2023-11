El periodista Jalis de la Serna y los científicos Chetan Firke y Bruno González-Zorn llegan a una concurrida calle de Delhi, repleta de farmacias, tanto que, apunta el presentador de Enviado Especial, casi parece "un parque temático" de las medicinas. Ante este escenario, es difícil no hacerse la pregunta que él mismo plantea: "¿hasta qué punto los seres humanos abusamos de los antibióticos?".

"Nos gusta conservar antibióticos, automedicarnos, incluso recomendamos el consumo de antibióticos a otros vecinos cuando tienen una patología similar y eso es muy malo. Se acelera mucho la formación de resistencia a los antibióticos", explica el jefe de la unidad de resistencia antimicrobiana de la Universidad Complutense de Madrid. "Aquí, el mayor problema es el fácil acceso a los antibióticos".

Bruno confiesa ante Jalis que tiene una curiosa costumbre en sus viajes. "Hago el experimento de que voy a una farmacia y pido los antibióticos a ver si me los dan. En Perú fui y me daban de todo. Horrible. Y en Costa Rica, sin embargo, fui a dos farmacias para pedir amoxicilina y directamente me dijeron que no. O sea, como en España".

Justo eso es lo que van a probar hoy Jalis y Chetan. En su primera incursión, cámara en trípode y micrófonos a la vista, no consiguen nada. Los farmacéuticos se enfrentan a importantes sanciones si infringen la ley. "Vamos a hacer una cosa. Ve tú solo por aquello de no levantar ningún tipo de sospechas", pide el periodista. Chetan entra solo en la farmacia, pide los medicamentos y se los venden. Todo está grabado con una cámara oculta que lleva en sus gafas.

Ha podido comprar amoxicilina / ácido clavulánico, uno de los antibióticos que más se da para las infecciones respiratorias cuando ya están complicadas o para algunas otitis. "Y esto es una cefalosporina de segunda generación. También para infecciones respiratorias, pero más complicadas". Ambos tienen que venderse con receta obligatoriamente.

El equipo de Enviado Especial quiere hacer un experimento más. "Son antibióticos fuertes, pero en el año 2014 la India impuso lo que se llama una lista H1. Cogió una serie de antibióticos, estos que llamamos de último recurso. Los hemos visto: la colistina, las carbapenemas, la levofloxacina... y los puso en la lista H1. Entonces es obligatorio que en la India se pida una receta para esos antibióticos". Estos son los que van a intentar comprar sin receta ahora.

"Espero, por el bien de la humanidad, que no lo consigáis", desea el asesor de la OMS, visiblemente preocupado. Su preocupación se convierte en pánico en pocos minutos. Chetan lo ha conseguido y no ha tenido ningún tipo de complicación para lograrlo. "Ciprofloxacino, luego ha comprado levofloxacina y, por último, ha comprado una carbapenema", indica Jalis.

"No me lo puedo creer. Es desolador. Esto no se puede conseguir en ninguna farmacia de España. Solamente en los hospitales y solamente intravenoso. Es decir, cuando tienes una infección muy avanzada", dice Bruno, tomando la caja de antibióticos entre sus manos y observándola con atención. "El hecho de que aquí se tenga acceso fácilmente en las farmacias a una carbapenema oral significa que se está súper acelerando mucho más de lo que yo pensaba realmente, la resistencia a carbapenemas en este país. Y aquí se da oral, de forma que hace resistentes a todas las bacterias del sistema gastrointestinal del paciente, que luego pasan al medio ambiente y hace ahí un ciclo de bacterias resistentes a carbapenemas, que luego llegan a nuestro país. Y eso es gravísimo. Por una parte, me deprime y me entran ganas de llorar... así te lo digo, realmente. Por otra parte, me anima. Por otra parte, digo: tenemos que hacer mucho trabajo", reflexiona.

Chetan también ha conseguido la levofloxacina. "Lo que encontramos ayer en la granja de pollos", recuerda el presentador. Ni siquiera tienen entre sus manos el tratamiento completo, algo que inquieta aún más al microbiólogo. "La infradosificación de los antibióticos, cuando no acabas el curso, se acelera. Estas cápsulas que tienen 500 miligramos... cinco cápsulas no te sirven para nada. Tendrías que tomar muchas más para realmente cerrar un ciclo. Y sin ningún tipo de consejo de cómo tienes que tomártelo, de precauciones, sin ningún tipo de nada".

"Realmente, el sistema sanitario de la India se basa en que las farmacias den antibióticos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a un médico".