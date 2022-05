El paso del tiempo y el deseo de inmortalidad son los temas estrella de la última entrega de 'Encuentros inesperados' que, en esta ocasión, tiene como invitados a Santiago Segura, Susana Díaz, Juan José Millás y Bibiana Fernández.

Los cuatro se han enfrentado a un experimento de Mamen Mendizábal, que con un filtro de móvil les ha puesto 20 años más. "Parezco un náufrago", afirma Segura, que asegura no haber tenido crisis de los 40 o los 50 "porque estoy igual de mal". Por su parte, Bibiana cree que su mejor edad física "estuvo entre los treinta y tantos y los 45" y, de su foto envejecida, cree que en la realidad no será así "porque me operaré mucho".

"El paso del tiempo es más pérdida que ganancia", apunta Santiago Segura, que piensa que en el caso de la gente atractiva es como "la pérdida de un superpoder". Sin embargo, Juan José Millás opina que "se hace mucho drama de eso", pues se trata de una "pérdida progresiva y, por lo tanto, te vas acostumbrando". Por su parte, Susana Díaz asegura no haberse sentido nunca así: "Como he sido una mamá tan mayor, mi sensación no es la de que te vas deteriorando". Sus reflexiones al completo, en el vídeo sobre estas líneas.