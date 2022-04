Mamen Mendizábal preside un nuevo Encuentro Inesperado que reúne a Judit Mascó, Samantha Hudson, Manuela Carmena y Juanma López Iturriaga en una mesa a charlar sobre el amor.

Este encuentro deja una reflexión de Mascó sobre lo que es para ella el amor, comparándolo con una mariposa que se posa sobre una mano. "Abres la mano y se te pone una mariposa. Se puede quedar un rato o mucho rato, pero si cierras la mano la aplastas", explica.

En el vídeo, la modelo asegura que no le cabe "más de una mariposa en la mano". "Me está muy bien que esté, pero que esté en libertad", zanja.