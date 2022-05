En el programa de Encuentros Inesperados, Susana Díaz, Juan José Millás, Santiago Segura y Bibiana Fernández hablan sobre sus vidas, pero también hablan sobre la muerte. Mamen Mendizábal les pregunta si en algún momento han sentido estar cerca de algún momento crítico y Santiago Segura, se sincera. "Lo de estar al borde de la muerte es muy desagradable", cuenta el director de cine.

"Hace dos meses me levanté a orinar y antes de sacármela, se me fue todo a negro y me caí", cuenta su experiencia en la que sintió que se moría. "Me dijeron que era un síncope vasovagal", afirma.

"A mí una vez me pasó con un régimen", confiesa Bibiana Fernández. Santiago Segura continúa en su explicación: "Me desmayé. Me di contra la oreja, me la reventé, me pusieron 12 puntos. Pero si me llego a dar contra la sien o contra el lavabo..."

Asegura que cuando vio el charco de sangre, se tocó y dijo: 'Me he matado'. En el vídeo superior a estas líneas puedes ver la historia completa sobre la experiencia cercana a la muerte de Santiago Segura.