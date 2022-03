Maikel Delacalle llega a Encuentros Inesperados muy contento con su look, sobre todo por su sudadera que tiene orejitas. Pero esto le dura hasta que se encuentra con José Bono: "Si me llegan a decir que él viene tan guapo vengo yo con otro tipo de look", confiesa al verle en traje. Un traje que, por cierto, se parece al escogido por Marc Giró.

José Bono se sonroja en este vídeo y explica que no solo es "la percha", como le dicen: "Luego hay que cuidarse. De las mejores cosas que he hecho en mi vida es que todos los días hago una hora y cuarto de ejercicio y 9 kilómetros rápido".

Entre bambalinas, Mamen Mendizábal también se encuentra en este vídeo con Santi Cañizares: "Me ha mandado tu nota de voz mi chico". Cañizares no sabe si ha hecho bien en aceptar la invitación al programa: "¿Pero yo 'pa' qué cojones tengo que aceptar estas cosas?".