En la próxima entrega de Encuentros Inesperados, Maikel Delacalle, José Bono, Marc Giró y Santi Cañizares hablarán de la masculinidad junto a Mamen Mendizábal. Cada uno de los invitados, con vivencias personales y profesionales diferentes, expondrán sus opiniones y experiencias de forma distendida.

Durante la reunión, Mamen Mendizábal abordará un asunto relacionado con el mundo del deporte: la homosexualidad en el fútbol. "Me cuesta mucho entender que en la liga española no haya ningún jugador gay", comentará la presentadora.

Seguidamente, como puede verse en el vídeo principal, Cañizares responderá a la pregunta de Mamen Mendizábal desde su propias vivencias: "Yo digo: 'No debe haber muchos porque no me he percatado a lo largo de mi carrera de que haya ninguno".