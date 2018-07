José: “Esto es la selva humana”

José tiene 76 años, un jubilado de Barcelona está condenado a 10 años por ejercer de correo de la droga. Cuenta que se acuesta a las seis de la mañana porque por la noche hace de vigilante. Sin embargo, a las siete tiene que levantarse para pasar lista porque si no está presente le cobran dos pesos.

Paga 420 bolivianos todos los meses en régimen de alquiler. “En el momento que entras aquí, tiene que ser cosa de dinero”. Si no se paga hay que limpiar toda la prisión.

José Luis, un instalador de aires acondicionados que está condenado a ocho años por transportar droga, explica que hay una ley en ‘Palmasola’ que “si entras nuevo, hay que limpiar la cárcel durante tres meses o pagas 800 bolivianos al área de trabajo”.

‘Los disciplina’, una vez más, quieren interrumpir la grabación porque no les gusta lo que oyen. El jubilado lleva dos años preso. Explica que ha tenido cinco o seis abogados y describe la corrupción en la justicia boliviana: “El que no me ha engañado, no ha vuelto”.

Su hija le manda 500 o 700 euros gracias a su pensión, así puede mantenerse y ayudar ahí dentro a algún amigo. El hombre le pide a Jalís de la Serna que haga hincapié en su edad a ver si pueden sacarle de ahí. ‘El equipo’ asegura que todo lo que están grabando es para ver si pueden hacer algo desde España.