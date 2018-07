CONTENIDOS EXTRA DE 'ENCARCELADOS'

Uno de los delegados de la prisión explica que al anochecer suena el timbre, "para formar". Es la única tarea que hace la policía dentro de la cárcel: hacer el recuento de presos. Esto se lleva a cabo dos veces al día: por la mañana y al anochecer, para "verificar que un interno no se ha llegado a escapar". El timbre suena tres veces, y cuando se oye el último, ya "tienen que estar todos formados. Si uno no llega a tiempo, se le aísla". Aún así, el delegado comenta que "no parece una cárcel, parece un barrio... Todos están donde quieren estar".